إعلان

موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل

كتب : أحمد الجندي

12:51 م 22/03/2026 تعديل في 01:40 م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تعديل موعد اختبارات شهر مارس 2026 لطلاب صفوف النقل، بعد تأجيلها رسميًا، مراعاةً لظروف الدراسة الحالية وطلبات أولياء الأمور.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات الشهرية ستُعقد في نهاية شهر مارس بدلًا من مواعيدها السابقة.

مواعيد الاختبارات الجديدة

حددت الوزارة أن تبدأ امتحانات شهر مارس 2026 الجديدة اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026 للمديريات التعليمية التي تعمل مدارسها يوم السبت، والأحد 29 مارس 2026 للمديريات التعليمية التي تبدأ الدراسة فيها يوم الأحد.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات الشهرية تهدف إلى متابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بشكل دوري على مدار العام الدراسي، بدلًا من الاعتماد فقط على اختبارات نهاية الفصل الدراسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم اختبارات مارس صفوف النقل تأجيل الاختبارات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

