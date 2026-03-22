إقبال كثيف على حديقة الحرية بالزمالك في ثالث أيام عيد الفطر

تصوير- محمد معروف:

شهد ممشى أهل مصر إقبالًا كثيفًا من المواطنين، اليوم، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد عشرات من الأسر والشباب منذ الساعات الأولى للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة على ضفاف نهر النيل.

وسجل الممشى كثافة ملحوظة في أعداد الزائرين، الذين حرصوا على قضاء أوقات ترفيهية وسط الإطلالات الخلابة.

كما شهدت مناطق الجلوس والممشى الرئيسي حركة نشطة، خاصة مع اعتدال الطقس خلال فترات المساء، وهو ما شجع المزيد من المواطنين على التوجه إلى الممشى كأحد أبرز المقاصد الترفيهية المفتوحة في القاهرة خلال إجازة العيد.