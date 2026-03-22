دفعت الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بالمعدات الثقيلة لإزالة آثار ومخلفات السيول، التي ضربت المدينة فجر اليوم، جراء تساقط أمطار غزيرة عليها.

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إنه جرى الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية الثقيلة لإزالة مخلفات الأمطار، التي تساقطت من أعلى قمم الجبال، إضافة إلى تطهير مخرات السيول لضمان سلامة المواطنين، وحماية المنشآت من مخاطر السيول في ظل تداعيات الطقس الغير مستقر التي تعرضت له المدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الأجواء مستقرة وسطوع الشمس ساعد على ذوبان الثلوج التي كست قمم الجبال، مؤكدًا استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ أو تقلبات جوية مفاجئة.

وأكد أن جميع الطرق مفتوحة وتسير حركة المرور عليها بشكل طبيعي.

وكانت مدينة سانت كاترين، تعرضت لموجة من الطقس السيئ، وتساقط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء، وأسفرت عن حدوث سيول بأودية "وادي غربة، وادي الأربعين، وادي الشيخ عواد، وادي الطرفة"، وسارت مياه السيول في مجراها الطبيعي طبقا لأعمال الحماية من السيول التي جرى تنفيذها بهدف حماية البنية التحتية، وحصاد مياه الأمطار والسيول للاستفادة منها في أغراض الشرب والزراعة.