شهدت حديقتا الحيوان في مدينتي كفر الشيخ ودسوق، اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا من الأهالي خلال ثالث أيام عيد الفطر، في أجواء احتفالية مبهجة عكست فرحة المواطنين بالعيد وحرصهم على قضاء أوقات ترفيهية مميزة بصحبة أسرهم.

في حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، توافدت الأسر منذ الساعات الأولى من اليوم، وحرص الأطفال على مشاهدة الحيوانات والتفاعل معها، والتقاط الصور التذكارية وسط حالة من السعادة العامة التي سيطرت على المكان.

ولم تكن مظاهر البهجة بحديقة الأسرة والطفولة فى مدينة دسوق، أقل من حديقة صنعاء، إذ تزايدت أعداد الزوار، وحرص الأهالي على اصطحاب أطفالهم للاستمتاع بأجواء العيد داخل الحديقة، وانتشر بائعو ألعاب الأطفال داخل المدينة، ما أضفى طابعًا احتفاليًا خاصًا داخل المكان.