لقي شاب مصرعه وأُصيب آخر، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بمنطقة عزبة البنك بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تلقي البلاغ والتحرك الأمني

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شخص جثة هامدة وآخر مصاب جراء حادث مروري، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

نتائج الفحص والتحريات

وتبين الفحص والتحريات وقوع تصادم بين دراجتين ناريتين، ما أسفر عن وفاة شاب يُدعى "خالد ر.ع" 25 عامًا، وإصابة "عبد الله ص.ع" 21 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والمصاب لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.