شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجابًا وتفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت "كروب توب" باللون الأسود مع جاكيت باللون البني، ونسقت معه بنطلون أسود.

تعليقات الجمهور على الصور

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "ما شاء الله"، "عسولة وشيك"، "الله على الجمال"، "ربنا يحميكي"، "إطلالة ولا أروع"، "نجمتنا".

أعمال تستعد لها ياسمين صبري

واحتفلت ياسمين صبري مؤخرًا مع صُنّاع فيلم "مطلوب عائليًا" ببدء تصوير العمل، الذي يشاركها بطولته كريم عبد العزيز.

آخر أعمال ياسمين صبري الدرامية

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري في دراما رمضان الماضي كان مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، الذي شارك في بطولته نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، وهند عبد الحليم، ومن إخراج شيرين عادل.

