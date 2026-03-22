إزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع المنيا لتيسير الحركة المرورية

كتب : جمال محمد

02:23 م 22/03/2026
    أمطار المنيا ٨
    مياه الأمطار بالمنيا ١
    مياه الأمطار بالمنيا
    أمطار المنيا (2)

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة إزالة آثار الأمطار ورفع تجمعات المياه من الشوارع، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حملات مكثفة لشفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع والميادين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد انيس سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وتم الدفع بعدد من سيارات الشفط والمعدات للتعامل الفوري مع تجمعات المياه، ورفعها من الطرق الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية ومنع أي تكدسات.

وعلى هامش الجولة، تفقد السكرتير العام مجمع مواقف المنيا المطور، وأكد انتظام العمل، وضرورة الالتزام بخطوط السير المقررة وتطبيق التعريفة الرسمية، بما يحقق الانضباط داخل المواقف ويمنع أي استغلال للمواطنين.

وأكد السكرتير العام استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة، مع تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل السريع مع أي تجمعات ناتجة عن الأمطار، بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

وكانت محافظة المنيا شهدت مساء أمس السبت هطول أمطار على كافة أرجاء المحافظة وامتدت حتى الساعات الأولى من اليوم.

أمطار المنيا محافظ المنيا أخبار المنيا شوارع المنيا

