كشفت تحقيقات الجهات المختصة بالإسكندرية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثامين أم وأبنائها الخمسة داخل مسكنهم بمنطقة كرموز.

وأظهرت المعاينة أن الوفاة حدثت قبل نحو 4 أيام من اكتشاف الواقعة، والتي تكشفت خيوطها عقب ضبط الابن الأكبر أثناء محاولته الانتحار من الطابق 13 بالعقار محل السكن.

شهادة صديقة الأم وتفاصيل رسالة الأب الغائب

كشفت صديقة الأم المتوفاة مفاجأة أمام جهات التحقيق، وأوضحت أن الأم أبلغتها قبل عدة أيام من الواقعة برغبتها في إنهاء حياتها وحياة أبنائها، بسبب الظروف القاسية التي تمر بها.

وتبين أن الأم تلقت رسالة من زوجها الذي يعمل بالخارج تفيد بطلاقها وزواجه من أخرى، مؤكدا تخليه التام عن الإنفاق على الأسرة، تزامنًا مع اكتشافها الإصابة بالسرطان في مرحلة متأخرة ووجود خلافات سابقة مع رب الأسرة بسبب الإنفاق.

ماذا كشفت المعاينة؟

ورصدت المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة أن الضحايا الستة كانوا يرتدون كامل ملابسهم وقت العثور عليهم.

وعُثر في موقع البلاغ على شفرات حلاقة "أمواس" يُشتبه في استخدامها لتنفيذ الجريمة.

وبحسب الشاب المتهم، أفاد بالاتفاق مع الأم على إنهاء حياتها وأشقائه الخمسة (من سن 8 إلى 17 عامًا)، ثم حاول الانتحار بإصابة نفسه في اليدين والرقبة قبل قرار القفز من السطح.

وقررت النيابة نقل الجثامين الستة إلى مشرحة الإسعاف بـ "كوم الدكة" لإعداد تقرير فنيًا حول أسباب الوفاة بشكل دقيق.



اقرأ أيضًا:

