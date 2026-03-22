طوارئ في "رعاية الإسماعيلية" لليوم الثالث.. متابعة ميدانية واستعدادات قصوى لخدمة المواطنين

كتب : أميرة يوسف

11:53 ص 22/03/2026

اجتماع الرعاية الصحية

واصلت غرفة الطوارئ بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية انعقادها لليوم الثالث على التوالي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار الحرص على تعزيز المتابعة الميدانية وضمان كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك برئاسة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، نائب مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، وبمتابعة مباشرة من الدكتور محمد جبريل، مدير الفرع، وبحضور مديري الإدارات الفنية وأعضاء فرق المتابعة.

شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لمؤشرات الأداء داخل المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب مناقشة تقارير المرور اليومية، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية وانتشارها بكافة المنشآت.

كما تم التأكد من انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ على مدار الساعة، مع مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية لضمان سرعة التعامل مع الحالات المختلفة.

وأكدت غرفة الطوارئ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية، مع تعزيز التنسيق المستمر بين غرف العمليات والإدارات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ والتعامل معه بكفاءة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة، وضمان جاهزية المنظومة الصحية بمحافظة الإسماعيلية خلال فترات الأعياد، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز جودة الرعاية الصحية.

اجتماع الرعاية الصحية غرفة الطوارئ الرعاية الصحية الإسماعيلية التأمين الطبي عيد الفطر المستشفيات جاهزية المنشآت الخدمات الطبية

