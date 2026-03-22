شهدت محافظة المنيا، مساء السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، موجة من الطقس شديد البرودة والذي صاحبته أمطار متوسطة الشدة ورياح على مسافة أنحاء مراكز المحافظة التسع.

أمطار تضرب المنيا

وتسببت الأمطار في مغادرة مئات المواطنين لكورنيش النيل والمنتزهات والتي خرجوا إليها لقضاء أوقات سعيدة مع ذويهم خلال إجازة العيد، ومتابعة مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

رفع حالة الطوارئ

وكان محافظ المنيا اللواء عماد كدواني أعلن عن رفع درجة الطوارئ بجميع مراكز المحافظة خلال اليومين السابقين، مشدداً على تفعيل غرف العمليات وتكثيف المتابعة الميدانية على الطرق السريعة.