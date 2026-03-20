محافظ السويس يتفقد الأسواق للوقوف على الأسعار خلال عيد الفطر (صور)

5 وفيات.. وداع حزين لضحايا انقلاب "كارو" بترعة في دمياط (صور)

أظهرت صور حريق "موريا مول" بدمياط حجم المأساة التي وقعت فجر اليوم الجمعة، بعدما أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وينشر موقع "مصراوي" الصور الأولى لضحايا حريق موريا مول الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك.

تفاصيل الحادث

وبدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع انفجار عنيف داخل المول الكائن على الطريق الساحلي الدولي، أعقبه اندلاع حريق أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

تحرك سريع للسيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض طوق أمني حول المنطقة لتأمينها، بالتزامن مع جهود مكثفة لإخماد النيران. وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المول أو المناطق المحيطة.

الحالة الصحية للمصابين

وفي الوقت نفسه، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط متابعة تداعيات الحادث، مع التأكيد على تقديم أوجه الدعم المختلفة لأسر الضحايا والمصابين.

متابعة ودعم مستمر

وأفادت مديرية الصحة بدمياط بأن معظم المصابين حالتهم الصحية مستقرة، حيث غادر عدد منهم المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، فيما يخضع الباقون للمتابعة الطبية لحين تحسن حالتهم بشكل كامل.