تخصيص 141 ساحة ومسجدًا لصلاة عيد الأضحى في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

04:55 ص 22/05/2026

توافد المصلين لصلاة العيد

أنهت مديرية أوقاف السويس استعداداتها لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك، بتجهيز 91 مسجدًا و50 ساحة تغطي الضواحي السكنية في أحياء السويس الخمس، لاستقبال المصلين وسط أجواء إيمانية وتنظيم كامل.

وأكد الدكتور أيمن محمد خضر، مدير أوقاف السويس، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، مع تجهيز أماكن الصلاة وتكليف الأئمة والخطباء، لضمان أداء الشعائر في أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضح الشيخ هاني فاضل، مدير الدعوة، أن المديرية شددت على الالتزام بالتعليمات المنظمة لصلاة العيد، والتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية لتوفير الراحة للمواطنين خلال أداء الصلاة.

