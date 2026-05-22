لقي عامل مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين فران وشقيقه بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات مالية.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، بوصول عماد حامد محمد اللواح، 47 عامًا، عامل، مقيم شارع المنزلي بدائرة المركز، إلى مستشفى رشيد المركزي مصابًا بطلق ناري بالصدر، وتوفي عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

مشادة كلامية تحولت إلى جريمة قتل

انتقل ضباط مباحث مركز رشيد إلى مكان الواقعة، وبسؤال والد المجني عليه، حامد محمد اللواح، 72 عامًا، بالمعاش، اتهم إبراهيم علي النشار، 41 عامًا، فران، وشقيقه حسن، 47 عامًا، فران، مقيمين بشارع السوق العمومي، بالتعدي على نجله، مؤكدًا أن الأول أطلق عيارًا ناريًا من طبنجة كانت بحوزته أصابت نجله وأودت بحياته.

وأضافت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين أثناء تواجدهم أمام منزل المتهمين بشارع السوق العمومي، بسبب خلافات مالية، قبل أن تتطور إلى مشاجرة انتهت بإطلاق النار على المجني عليه وسط المارة.

ضبط أحد المتهمين والسلاح المستخدم

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الأول والسلاح المستخدم في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثاني الهارب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في الحادث.