تواصل درجات الحرارة بمحافظة المنيا انخفاضها؛ لتشهد المحافظة اليوم الجمعة طقسًا معتدلًا وأجواء ربيعية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد غالبية محافظات الجمهورية اليوم انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحبه نشاط للرياح على فترات متقطعة.

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم الجمعة 31 درجة للعظمى، و16 درجة للصغرى، حيث تسود أجواء معتدلة خلال ساعات الصباح، وتكون مائلة للحرارة في وقت الظهيرة والنهار.