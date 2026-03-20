تمكن الأهالي من التدخل السريع وإنقاذ الطفلين محمد (5 أعوام) وعالية (7 أعوام) ووالدتهما، بعدما كانوا نائمين داخل الشقة وقت اندلاع الحريق، قبل أن تلتهم النيران المكان بالكامل.

إنقاذ الأب بطريقة بطولية

حاصرت النيران رب الأسرة، سامر صفوت المصري، أثناء محاولته إنقاذ بعض المتعلقات، واضطر للوقوف في شرفة الشقة. وتمكن الأهالي من إنقاذه بإلقاء حبل من أعلى العقار وسحبه إلى السطح في مشهد بطولي أثار إعجاب الجميع.

خسائر فادحة بالمحتويات

أسفر الحريق عن تفحم الشقة بالكامل، بما في ذلك ملابس العيد الخاصة بالأطفال. وأكد رب الأسرة أنه كان يعاني من إصابة حديثة في يده إثر عملية جراحية، ما صعب عليه مواجهة الحريق أثناء محاولته حماية أسرته.

سبب الحريق

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشأ نتيجة ماس كهربائي ناتج عن شرز في فيشة ثلاجة بإحدى الغرف، وانتشرت النيران سريعًا لتلتهم باقي أرجاء الشقة.

مناشدة للمساعدة

ناشدت الأسرة المسؤولين وأهل الخير تقديم الدعم والمساندة بعد فقدان كافة محتويات الشقة، واضطرارهم لقضاء ليلتهم في الشارع عقب الحادث.