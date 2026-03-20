إعلان

نجا طفلاه بأعجوبة.. حريق يلتهم شقة "سامر" ليلة العيد بالبحيرة (صور)

كتب : أحمد نصرة

06:46 م 20/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حريق بشقة ليلة العيد في البحيرة5
  • عرض 7 صورة
    حريق بشقة ليلة العيد في البحيرة2
  • عرض 7 صورة
    حريق بشقة ليلة العيد في البحيرة 6
  • عرض 7 صورة
    حريق بشقة ليلة العيد في البحيرة3
  • عرض 7 صورة
    حريق بشقة ليلة العيد في البحيرة
  • عرض 7 صورة
    حريق بشقة ليلة العيد في البحيرة4

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن الأهالي من التدخل السريع وإنقاذ الطفلين محمد (5 أعوام) وعالية (7 أعوام) ووالدتهما، بعدما كانوا نائمين داخل الشقة وقت اندلاع الحريق، قبل أن تلتهم النيران المكان بالكامل.

إنقاذ الأب بطريقة بطولية

حاصرت النيران رب الأسرة، سامر صفوت المصري، أثناء محاولته إنقاذ بعض المتعلقات، واضطر للوقوف في شرفة الشقة. وتمكن الأهالي من إنقاذه بإلقاء حبل من أعلى العقار وسحبه إلى السطح في مشهد بطولي أثار إعجاب الجميع.

خسائر فادحة بالمحتويات

أسفر الحريق عن تفحم الشقة بالكامل، بما في ذلك ملابس العيد الخاصة بالأطفال. وأكد رب الأسرة أنه كان يعاني من إصابة حديثة في يده إثر عملية جراحية، ما صعب عليه مواجهة الحريق أثناء محاولته حماية أسرته.

سبب الحريق

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشأ نتيجة ماس كهربائي ناتج عن شرز في فيشة ثلاجة بإحدى الغرف، وانتشرت النيران سريعًا لتلتهم باقي أرجاء الشقة.

مناشدة للمساعدة

ناشدت الأسرة المسؤولين وأهل الخير تقديم الدعم والمساندة بعد فقدان كافة محتويات الشقة، واضطرارهم لقضاء ليلتهم في الشارع عقب الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق دمنهور ماس كهربائي حريق شقة إنقاذ أسرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة