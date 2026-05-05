إعلان

رسميًا مصروفات الجامعة البريطانية بتنسيق 2026 -2027

كتب : عمر صبري

12:45 ص 05/05/2026

الجامعة البريطانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر مصروفات وكليات العام الدرسي الجديد بتنسيق الجامعات 2026 -2027 وذلك للطلاب المصريين الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

وتتراوح مصروفات كلية طب الفم والأسنان ما بين 350 ألف جنيه وحتى 261 ألف و500 جنيه مصري لا غير، وذلك على حسب شريحة المجموع الحاصل عليها الطالب المتقدم للكلية، وتتراوح مصروفات كلية الصيدلة ما بين 166 ألف و240 ألف جنيه.

فيما تبلغ قيمة مصروفات كلية الصيدلة الإكلينيكية ما بين 250 ألف جنيه وحتى 172 ألف جنيه والعلاج الطبيعي ما بين 214 ألف جنيه وحتى 260 ألف جنيه، أما التمريض يتراوح بين 85 ألف جنيه و75 ألف جنيه مصري لا غير.

وأوضحت الجامعة البريطانية أنه تُصنف شهادات الأزهر وشهادات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والمعاهد التقنية الصحية ضمن فئة "الثانوية العامة"، أما شهادات البكالوريا الفرنسية (IB) والدبلوم الكندي والأبتور الألماني (Abitur) ومدارس النيل وجميع الشهادات الدولية الأخرى، فتُصنّف ضمن نفس فئات شهادة الثانوية العامة الدولية (IGCSE).

إقرأ أيضا:

قرارات جديدة لمجلس الخدمة العامة بجامعة عين شمس.. تفاصيل وصور
مشروعات ملموسة.. ماذا دار بلقاء رئيسا جامعتا القاهرة وليدن الهولندية؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجامعة البريطانية مصروفات الجامعة البريطانية تنسيق 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
موسيقى

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

ترامب: استطلاعات الرأي حول الحرب مع إيران "مزيفة"
شئون عربية و دولية

ترامب: استطلاعات الرأي حول الحرب مع إيران "مزيفة"
قانون الأسرة يحدد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج.. وفقيه لـ"مصراوي": لا يجوز
أخبار مصر

قانون الأسرة يحدد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج.. وفقيه لـ"مصراوي": لا يجوز
مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)
علاقات

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)

مفاجأة للمواطنين.. مصدر لمصراوي: تشغيل المونوريل مجانًا في أول 3 أيام
أخبار مصر

مفاجأة للمواطنين.. مصدر لمصراوي: تشغيل المونوريل مجانًا في أول 3 أيام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان