ينشغل الرأي العام منذ ساعات بمشروع قانون الأسرة الجديد، بعدما أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، ويهتم بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين، بينها: الحضانة والرؤية والمهر والطلاق، وغيرها من الفصول التي تتضمن موادًا تفصيلية تتعلق بأمور شائكة، ناقشتها الأعمال الفنية بفترات مختلفة، وكانت بمثابة جرس إنذار يدق ناقوس الخطر وتطالب المختصين بإيجاد حلول.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي تناولت قضايا الأسرة والأحوال الشخصية: مسلسل أب ولكن، مسلسل كان ياما كان، وتم عرضهما في رمضان 2026، إلى جانب أعمال أخرى ألقت الضوء على موضوعات هامة، نستعرضها في السطور التالية:

مسلسل كان ياما كان

تطرق لأكثر من قضية شائكة تثير الجدل في المجتمع المصري، خاصة مع إشارة البعض إلى وجود استسهال في الطلاق، إلى جانب معاناة بعض الآباء فيما يتعلق بمسألة الرؤية وهو ما شاهدناه من خلال قصة مسلسل كان ياما كان بطولة ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل.

مسلسل أب ولكن

دارت أحداثه حول معاناة رجل بعد الانفصال عن زوجته وكيف تأثرت حياته رغما عنه، وعاش تجربة قاسية مع طليقته التي استخدمت أيضا طفلتهما في معاقبته دون مراعاة لكونه أب له حقوق لا تختلف عن حقوقها كأم، ودون الاهتمام بما تحتاجه الابنة من وجود الوالدين في حياتها.

مسلسل أب ولكن ناقش أكثر من قضية بداية من الخلافات الزوجية حتى الوصول للطلاق، وما ترتب على القرار الأخير من مسائل تتعلق بحق الأب في الرؤية وحقه أيضا في الاستزارة وأن يقضي وقتا أكبر مع ابنته.

العمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، بطولة محمد فراج، هاجر أحمد، بسمة داود، ركين سعد، سلوى عثمان.

أريد حلا

واحد من أهم الأفلام المصرية التي اهتمت بقضايا الأسرة، من خلال قصة زوجة تقرر بعد سنوات من الرضوخ لزوج قاسي الطباع أن تحصل على الطلاق ومع رفضه، تبدأ رحلتها مع ساحات القضاء، وترفع دعوى للطلاق وتمر بالكثير من المشاكل ومحاولات الزوج ألا تحصل على حقها بالانفصال وتتحول حياتها لجحيم لا ينتهي.

أثار فيلم أريد حلا وقت عرضه عام 1975 جدلا مجتمعيا كبيرا، لمناقشته حق المرأة في طلب الطلاق وإعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية، وهو ما قوبل بتأييد من البعض ورفض البعض الآخر.

فيلم أريد حلا من إنتاج صلاح ذو الفقار، قصة حسن شاه، إخراج سعيد مرزوق، بطولة فاتن حمامة، رشدي أباظة، كمال ياسين، ليلى طاهر، محمد السبع.

فيلم آسفة أرفض الطلاق

ناقش مسألة تتعلق بـ قانون الأحوال الشخصية ولكن من وجهة نظر مغايرة، وهي حق المرأة في أن ترفض هي أيضا الطلاق، وتتمسك بأن تظل حياتها الأسرية قائمة، وذلك من خلال قصة منى التي تستيقظ يوما بعد حياة زوجية مستقرة على قرار زوجها بالانفصال بعد طلاق حبيبته الأولى.

فيلم آسفة أرفض الطلاق إخراج إنعام محمد علي، سيناريو وحوار نادية رشاد، بطولة حسين فهمي، ميرفت أمين، مجدي وهبة، نادية رشاد، سوسن بدر.

فيلم عفوا أيها القانون

دارت أحداثه حول أستاذة جامعية تكتشف أن زوجها يعاني من أزمة نفسية تسببت في عجزه جنسيا، ورغم وقوفها إلى جواره حتى تجاوز أزمته تشاهد خيانته لها، وتقتله في لحظة غابت فيها عن الوعي.

فيلم عفوا أيها القانون إخراج إيناس الدغيدي، بطولة نجلاء فتحي، محمود عبدالعزيز، فريد شوقي، ليلى طاهر، هياتم، تأليف إبراهيم الموجي.

فيلم الشقة من حق الزوجة

في إطار اجتماعي كوميدي خفيف، ناقش فيلم الشقة من حق الزوجة خلافات السنوات الأولى من الزواج، وما يترتب على استسهال الطلاق دون محاولة إيجاد حلول حقيقية تنقذ زواج قام على الحب، وكيف تتأثر حياة الاثنين في ظل وجود طفل، مع التطرق لفكرة من هو صاحب الحق في البقاء بشقة الزوجية؟

فيلم الشقة من حق الزوجة إخراج عمر عبدالعزيز ومن بطولة محمود عبدالعزيز، معالي زايد، عبدالله فرغلي، نعيمة الصغير، جورج سيدهم.

أعمال أخرى

ومن الأعمال التي ناقشت قضايا الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية: أريد خلعا بطولة أشرف عبدالباقي وحلا شيحة، محامي خلع بطولة هاني رمزي، فيلم التحدي بطولة نبيلة عبيد وفاروق الفيشاوي وفريد شوقي، فيلم امرأة مطلقة وشارك فيه: سميرة أحمد، نجلاء فتحي ومحمود ياسين.

