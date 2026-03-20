محافظ بني سويف يزور دور الأيتام والمسنين ويشاركهم فرحة عيد الفطر

كتب : حمدي سليمان

03:37 م 20/03/2026
    محافظ بني سويف يشارك الأيتام والمسنين فرحة عيد الفطر
    محافظ بني سويف يشارك الأيتام والمسنين فرحة عيد الفطر
    محافظ بني سويف يشارك الأيتام والمسنين فرحة عيد الفطر

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، زيارة لجمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بشارع الإمام مالك بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على مصافحة الأطفال ومداعبتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء إنسانية مبهجة، عكست روح المشاركة والاهتمام، ومشاركة الأطفال فرحتهم في أول أيام العيد.

جولة بدور رعاية المسنين

وتضمنت الجولة زيارة عدد من دور رعاية كبار السن، من بينها دار أهالينا بجوار مديرية التضامن الاجتماعي، ودار الخير والبركة للمسنين بمنطقة الحمرايا شرق النيل، حيث قدّم المحافظ التهنئة للنزلاء بهذه المناسبة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد وسط الآباء والأمهات من كبار السن، مؤكدًا تقديره لما قدموه من عطاء وجهد في خدمة المجتمع وتربية الأجيال.

إشادة بدور الجمعيات الأهلية

وأشاد المحافظ بالدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في رعاية الأيتام والمسنين، موجّهًا الشكر للعاملين والمتطوعين، خاصة مؤسسة مصر الخير والهيئة القبطية الإنجيلية، لما يبذلونه من جهود لتوفير حياة كريمة لهذه الفئات.

توزيع الهدايا والاستماع لاحتياجات النزلاء

وشارك المحافظ الأطفال والمسنين أجواء الاحتفال، حيث تم توزيع الكعك والبسكويت والشيكولاتة، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

كما استمع إلى مطالب واحتياجات النزلاء، موجّهًا بدراستها والعمل على تلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة ووفقًا للقانون.

