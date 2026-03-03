أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد موجة صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الأراضي المحتلة، مؤكدا أن الأنظمة الدفاعية الجوية تعمل حاليا على اعتراض هذا التهديد وتحييده لمنع وقوع إصابات.

رصد صواريخ من إيران في الشمال

وأفادت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، برصد عمليات مكثفة لإطلاق صواريخ من إيران موجهة نحو مناطق الشمال، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في عدة بلدات ومواقع استراتيجية.

وأشارت التقارير الميدانية، إلى أن الصافرات دوت مجددا في مناطق واسعة بشمال إسرائيل لتحذير السكان من الرشقات القادمة.

توسع رشقات صواريخ من إيران للجنوب

وأكدت الجبهة الداخلية رصد عمليات إضافية تضمنت إطلاق صواريخ من إيران استهدفت مناطق في جنوب إسرائيل بشكل متزامن مع هجمات الشمال.

وأكد جيش الاحتلال، أن دفاعاته الجوي تعمل على تتبع مسارات المقذوفات الموجهة لضمان أعلى درجات الاستجابة العملياتية في مختلف الجبهات التي طالها الاستهداف.

تعليمات أمنية بعد إطلاق صواريخ من إيران

وحث جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة المواطنين على ضرورة البقاء في منازلهم والالتزام بالمناطق المحصنة حتى إشعار آخر، لضمان سلامتهم من خطر السقوط المباشر أو الشظايا.