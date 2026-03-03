ألمانيا تدعو رعاياها بالشرق الأوسط للتسجيل بقائمة الطوارئ

برلين (د ب أ)

دعا منسق شؤون السياحة في الحكومة الألمانية، كريستوف بلوس، المسافرين الألمان في الشرق الأوسط إلى تسجيل بياناتهم في قائمة "تأهب الأزمات" التابعة لوزارة الخارجية.

وأوضح كريستوف بلوس، في بيان الإثنين، أن هذا الإجراء يتيح للوزارة معرفة المتواجدين على الأرض وإبلاغهم بالتطورات الجديدة بشكل مباشر ومحدد.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا في وقت مبكر من صباح أول أمس السبت هجمات جوية وصاروخية على أهداف في إيران، وردت طهران بهجمات على إسرائيل وأهداف في منطقة الخليج.

ونتيجة لهذا التصعيد، علق الكثير من المسافرين في المنطقة، حيث تشير بيانات الاتحاد الألماني للسفر إلى تأثر نحو 30 ألف عميل لشركات السياحة الألمانية حالياً.

وأكد بلوس أن الحكومة الألمانية تراقب الوضع في المنطقة بأقصى درجات الاهتمام، مشيراً إلى أن "وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المعنية تعمل على مدار الساعة لدعم المواطنين الألمان في المنطقة".

وأضاف كريستوف بلوس، أن الوزارة على اتصال وثيق بقطاع السياحة لتنسيق إدارة الأزمة وتبادل المعلومات.

وأوضح المنسق الحكومي أن التسجيل في قائمة "إليفاند" المخصصة للأزمات يشمل أيضاً المسافرين العالقين بسبب إغلاق المجالات الجوية. كما دعا المتضررين إلى فحص خيارات المغادرة التجارية المتاحة والتواصل المباشر مع منظمي الرحلات وشركات الطيران. وأشار إلى أن وزارة الخارجية خصصت خطاً ساخناً للأزمات، بالإضافة إلى توفير معلومات محدثة على المواقع الإلكترونية للبعثات الدبلوماسية الألمانية بالخارج.