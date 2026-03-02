إعلان

انطلاق فعاليات أولمبياد الذكاء الاصطناعي بمكتبة الإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري

09:34 م 02/03/2026 تعديل في 09:34 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستضيف أولمبياد الذكاء الاصطناعي
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستضيف أولمبياد الذكاء الاصطناعي
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستضيف أولمبياد الذكاء الاصطناعي
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستضيف أولمبياد الذكاء الاصطناعي
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستضيف أولمبياد الذكاء الاصطناعي
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستضيف أولمبياد الذكاء الاصطناعي
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستضيف أولمبياد الذكاء الاصطناعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظمت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز القبة السماوية العلمي، فعاليات النسخة المحلية الثالثة من بطولة "الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي (AIO 2026)"، بمشاركة 350 طالبًا وطالبة يمثلون 35 مدرسة وجامعة من مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن الدور الريادي للمكتبة في نشر ثقافة الابتكار ودعم برامج "STEM"، حيث تولى مركز القبة السماوية الإشراف التنظيمي والفني الكامل على الحدث، لضمان تنفيذه وفق أعلى المعايير العلمية العالمية.

المسارات التقنية الخمسة لأولمبياد 2026

وشهدت البطولة منافسات محتدمة في 5 مسارات رئيسية هي البرمجة، الأمن السيبراني، الرؤية الحاسوبية، الأنظمة المدمجة، وتعلم الآلة.

وأشرف على تحكيم المنافسات نخبة تضم 60 خبيرًا ومتخصصًا، بمشاركة 150 متطوعًا لضمان خروج الحدث بصورة تليق بريادة مصر الرقمية.

من سيمثل مصر في النسخة العربية للأولمبياد؟

ومن المقرر أن يتأهل الطلاب الحاصلون على المراكز الأولى لتمثيل مصر في النسخة العربية الكبرى من الأولمبياد، والتي تستضيفها مصر أيضًا خلال شهر مايو المقبل.

وأقيمت البطولة برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة العلمين الدولية، بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت، في نموذج يجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم اقتصاد المعرفة وصناعة مستقبل تقوده العقول الشابة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مكتبة الإسكندرية الذكاء الاصطناعي الأولمبياد العربي القبة السماوية الأمن السيبراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي
شئون عربية و دولية

بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي
بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
أخبار المحافظات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
توقف إنتاج الغاز والنفط في الشرق الأوسط وسط تصعيد الهجمات الإيرانية
اقتصاد

توقف إنتاج الغاز والنفط في الشرق الأوسط وسط تصعيد الهجمات الإيرانية
تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
سفرة رمضان

مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان