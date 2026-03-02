بعد 15 شهرًا من الجريمة.. الإعدام لقتلة لواء شرطة سابق وزوجته بأسيوط (فيديو

نظمت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز القبة السماوية العلمي، فعاليات النسخة المحلية الثالثة من بطولة "الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي (AIO 2026)"، بمشاركة 350 طالبًا وطالبة يمثلون 35 مدرسة وجامعة من مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن الدور الريادي للمكتبة في نشر ثقافة الابتكار ودعم برامج "STEM"، حيث تولى مركز القبة السماوية الإشراف التنظيمي والفني الكامل على الحدث، لضمان تنفيذه وفق أعلى المعايير العلمية العالمية.

المسارات التقنية الخمسة لأولمبياد 2026

وشهدت البطولة منافسات محتدمة في 5 مسارات رئيسية هي البرمجة، الأمن السيبراني، الرؤية الحاسوبية، الأنظمة المدمجة، وتعلم الآلة.

وأشرف على تحكيم المنافسات نخبة تضم 60 خبيرًا ومتخصصًا، بمشاركة 150 متطوعًا لضمان خروج الحدث بصورة تليق بريادة مصر الرقمية.

من سيمثل مصر في النسخة العربية للأولمبياد؟

ومن المقرر أن يتأهل الطلاب الحاصلون على المراكز الأولى لتمثيل مصر في النسخة العربية الكبرى من الأولمبياد، والتي تستضيفها مصر أيضًا خلال شهر مايو المقبل.

وأقيمت البطولة برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة العلمين الدولية، بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت، في نموذج يجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم اقتصاد المعرفة وصناعة مستقبل تقوده العقول الشابة.