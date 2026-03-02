تفقدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مشروع المجمع الحرفي بقرية مرزوق الواقع بالمنطقة الصناعية في مركز بلاط، في إطار جولات المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الكبرى.

ويأتي المشروع ثمرة بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، ويعكس التوجه الوطني لدعم المشروعات الحرفية والإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ حامد عبدالله، رئيس المركز، والدكتورة روضة يوسف، مدير فرع الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

عشر ورش متنوعة لخدمة المنطقة الصناعية بمرزوق

اطلعت المحافظ على المكونات التفصيلية للمشروع المقام على مساحة إجمالية تقارب ألف متر مربع، حيث تم تصميم المجمع الحرفي ليضم 10 ورش متكاملة تغطي مجموعة متنوعة من المهن والأنشطة الخدمية.

وتشمل الورش تخصصات الحدادة، النجارة، الألوميتال، الزجاج، بالإضافة إلى ورش الخياطة والتريكو، إصلاح وصيانة الإطارات، كهرباء السيارات، وميكانيكا السيارات والدراجات النارية.

ويهدف هذا التنوع إلى خلق بيئة عمل متكاملة تساهم بفعالية في دعم المشروعات الحرفية وتلبية احتياجات أهالي القرية والمناطق المجاورة تحت سقف واحد.

تمكين المرأة وتعميم فكرة المجمعات الحرفية

أكدت المحافظ أن هذا الصرح يمثل إضافة نوعية للقرية، خاصة مع توافر الكوادر الفنية الماهرة، مما يعزز تنظيم العمل الحرفي ويدعم الاقتصاد المحلي.

ووجهت السيدة حنان مجدي بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية واستكمال التجهيزات الفنية تمهيدًا لافتتاح المجمع قريبًا، مع إعداد تصور متكامل لدراسة تعميم المشروع في باقي القرى لضمان توفير فرص عمل مستدامة.

كما أشارت إلى التنسيق المستمر مع المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة المعيلة عبر برامج تدريب وتشغيل متخصصة داخل هذه المجمعات، لتعظيم العائد التنموي وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس يخدم محافظة الوادي الجديد.