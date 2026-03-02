إعلان

جيش الاحتلال يعلن استهداف مقرات المخابرات الإيرانية

كتب : محمود الطوخي

11:13 م 02/03/2026

الطيران الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجمات جوية استهدفت عشرات المواقع التابعة للنظام الإيراني وأجهزة استخباراته في طهران، ضمن موجات إضافية من الضربات المكثفة التي شنها سلاح الجو.

استهداف مقرات المخابرات الإيرانية في طهران

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن الضربات طالت مقرات وقواعد ومراكز قيادة إقليمية لأجهزة الأمن الداخلي الإيرانية، مؤكدا أن العمليات ركزت على تحييد البنية التحتية الأمنية التي تدير العمليات في طهران ومحيطها.

ضرب مواقع تحت إشراف وزارة المخابرات الإيرانية

وأشار جيش الاحتلال، إلى استهداف أكثر من 10 مواقع تابعة لأجهزة المخابرات الإيرانية، والتي تعمل مباشرة تحت إشراف وزارة المخابرات، حيث تهدف هذه الموجة من الهجمات إلى شل القدرات المعلوماتية والرقابية التي تعتمد عليها الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها.

تدمير منصات الصواريخ بجانب مقرات المخابرات الإيرانية

إلى جانب ذلك، أكد جيش الاحتلال إصابة العديد من منصات إطلاق الصواريخ ومنظومات الصواريخ الباليستية خلال هذه العمليات.

ونوّه البيان، إلى أن تدمير هذه القدرات العسكرية يهدف إلى تقليص التهديدات الهجومية الإيرانية، بالتوازي مع الضربات المركزة التي استهدفت "مقرات المخابرات الإيرانية" لضمان تحقيق أهداف الحملة العسكرية الجارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك الأهداف الإيراني مقتل خامنئي إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصادرات الزراعية الطازجة وحركة الطيران.. قرارت حكومية عاجلة بسبب الحرب
أخبار مصر

الصادرات الزراعية الطازجة وحركة الطيران.. قرارت حكومية عاجلة بسبب الحرب
صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
زووم

صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
وفاة زوج الفنانة نور اللبنانية.. تعرف على موعد ومكان العزاء
زووم

وفاة زوج الفنانة نور اللبنانية.. تعرف على موعد ومكان العزاء
بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي
شئون عربية و دولية

بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي
إيران تغلق مضيق هرمز وتتوعد باستهداف السفن
شئون عربية و دولية

إيران تغلق مضيق هرمز وتتوعد باستهداف السفن

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان