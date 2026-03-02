أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجمات جوية استهدفت عشرات المواقع التابعة للنظام الإيراني وأجهزة استخباراته في طهران، ضمن موجات إضافية من الضربات المكثفة التي شنها سلاح الجو.

استهداف مقرات المخابرات الإيرانية في طهران

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن الضربات طالت مقرات وقواعد ومراكز قيادة إقليمية لأجهزة الأمن الداخلي الإيرانية، مؤكدا أن العمليات ركزت على تحييد البنية التحتية الأمنية التي تدير العمليات في طهران ومحيطها.

ضرب مواقع تحت إشراف وزارة المخابرات الإيرانية

وأشار جيش الاحتلال، إلى استهداف أكثر من 10 مواقع تابعة لأجهزة المخابرات الإيرانية، والتي تعمل مباشرة تحت إشراف وزارة المخابرات، حيث تهدف هذه الموجة من الهجمات إلى شل القدرات المعلوماتية والرقابية التي تعتمد عليها الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها.

تدمير منصات الصواريخ بجانب مقرات المخابرات الإيرانية

إلى جانب ذلك، أكد جيش الاحتلال إصابة العديد من منصات إطلاق الصواريخ ومنظومات الصواريخ الباليستية خلال هذه العمليات.

ونوّه البيان، إلى أن تدمير هذه القدرات العسكرية يهدف إلى تقليص التهديدات الهجومية الإيرانية، بالتوازي مع الضربات المركزة التي استهدفت "مقرات المخابرات الإيرانية" لضمان تحقيق أهداف الحملة العسكرية الجارية.