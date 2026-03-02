(د ب أ)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في عدة مناطق من القطاع، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف المدينة.

كما أفادت بتجدد القصف في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت المصادر أن قصفا مدفعيا استهدف مناطق شمالي قطاع غزة، فيما تعرضت أطراف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة لإطلاق نار من آليات عسكرية متمركزة قرب الحدود.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود بإطلاق دبابات إسرائيلية نيرانا مكثفة باتجاه المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، دون أن تتوافر على الفور معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر.

وذكرت الصحة في غزة أن عدد القتلى والجرحى منذ بدء تنفيذ الاتفاق في 10 أكتوبر الماضي، بلغ 629 قتيلا و1693 مصابا، إضافة إلى انتشال 735 جثمانا خلال الفترة ذاتها.