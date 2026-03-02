قرار جديد بشأن محاكمة 62 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 62 متهمًا، في القضية رقم 5604 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ خلية مدينة نصر، لجلسة 17 مايو المقبل لمرافعة النيابة.

أمر إحالة المتهمين بخلية مدينة نصر

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 28 أبريل من عام 2024، المتهمون من الأول وحتى السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من السابع وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين تهم التحريض على العنف عبر منشورات أذاعوها عبر حساباتهم الشخصية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية.

