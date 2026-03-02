أسيوط – محمود عجمي:

قالت الدكتورة داليا محسن بداري، ابنة اللواء محمد محسن علي طه بداري وزوجته هدى بداري علي حسين، إن صدور حكم الإعدام بحق المتهمين بقتل والديها مثّل لحظة إنصاف طال انتظارها.

ارتياح الأسرة بعد سماع الحكم

وأضافت: "بعد سماع الحكم، كان أول ما نطقت به هو الحمد لله. ربنا جاب حقهم وأنزل السكينة على قلوبنا. موت والدي ووالدتي كان غدرًا، والحكم هو عدالة السماء التي هبطت علينا".

ثقة الأسرة في عدالة الله طوال 14 شهرًا

وأوضحت أن الأسرة كانت مؤمنة بأن حق والديها لن يضيع، قائلة: "انتظرنا هذه اللحظة بفارغ الصبر لأكثر من أربعة عشر شهرًا. وكنا مؤمنين بأن العدل سيأخذ مجراه، وها هو الحكم العادل قد صدر.. 'ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب'".

شكر ودعم للأجهزة الأمنية والقضائية

وقدمت داليا الشكر للأجهزة الأمنية: "أشكر الشرطة والمباحث والأمن العام وقيادات مديرية الأمن على القبض على المتهمين خلال أقل من 24 ساعة، والنيابة التي جمعت الأدلة بدقة، والقضاء الذي أصدر حكمًا مهنيًا وواضحًا وعادلاً".

لحظة سماع الحكم… مشهد لا يُنسى

وتابعت: "عندما سمعنا تأييد حكم الإعدام، شعرت وكأنني أرى والدي ووالدتي أمامي فرحين ومطمئنين. هما ماتا غدراً، وكان والدي استأمن قاتله على بيته، لكنه غدر به. والدي عاش بطلاً وقدّم الكثير للوطن وخدم الناس، ومات مغدوراً، والحمد لله أن حقه عاد".

معاناة الأسرة خلال فترة انتظار الحكم

وقالت: "مررنا بمعاناة نفسية شديدة خلال الـ14 شهراً الماضية، وكنا نتمنى أن نرى القصاص سريعًا، لكن كنا واثقين أن لكل شيء حكمة. وشهر رمضان دائماً كان يسعدهما، ولعل صدور الحكم فيه يحمل دلالة معنوية خاصة".

تفاصيل الحكم القضائي

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم الإثنين بإعدام نقاشين بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لإدانتهما بقتل اللواء محمد محسن وزوجته هدى بداري، وسرقة منزلهما وإشعال النار لإخفاء الجريمة.

المتهمان: ناصر عثمان جابر (41 عامًا) وعبد العال محمود عبد العال “سيد العفريت” (37 عامًا)

التهم: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بدافع السرقة، حيازة سلاح ناري وسلاح أبيض بدون ترخيص

خطة الجريمة وتنفيذها

كشف التحقيق أن المتهم الأول استغل ثقته بالأسرة، وتفق مع الثاني على سرقة المنزل وقتل الزوجين. وقع الاعتداء بأداة حادة على الزوج، ثم ذبحه المتهم الثاني، وتعرضت الزوجة لسلاح أبيض أدى لوفاتها.

محاولة إخفاء آثار الجريمة

سكب المتهمان البنزين وأشعلا النار في المنزل قبل الفرار، مستوليان على المصوغات الذهبية والمبالغ المالية والهواتف المحمولة.

الحكم النهائي

أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا للمتهمين، مع مصادرة المضبوطات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.