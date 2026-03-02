تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد مزرعة النخيل وموقع المشروع الزراعي شمال مركز بلاط، في إطار متابعة تنفيذ مبادرة توفيق الأوضاع الخاصة بمشروعات النخيل التي تتبناها المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة حامد عبد الله رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بالمشروع.

أرقام المشروع ومراحل التنفيذ

اطلعت المحافظ على الموقف التنفيذي لـ مزرعة النخيل المقامة على مساحة تقارب 228 فدانًا داخل مركز بلاط، والتي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار ومنظومة الري.

وتم استصلاح وزراعة نحو 160 فدانًا بإجمالي يتجاوز 11 ألف فسيلة نخيل، في خطوة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من مبادرة توفيق الأوضاع، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة في مركز بلاط، مع استمرار الاعتماد على الطاقة الشمسية لتقليل تكاليف التشغيل.

محاصيل غير تقليدية لزيادة العائد

تابعت المحافظ التوسع في الزراعات غير التقليدية داخل مزرعة النخيل، ومن بينها محصول السمسم، بهدف دعم القيمة المضافة وتنويع مصادر الدخل بالمشروع.

ويعزز هذا التوجه من الاستدامة الاقتصادية، خاصة مع الدمج بين النشاط الزراعي التقليدي والحديث داخل مركز بلاط، والاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر مستقر للتشغيل في المناطق الصحراوية.

نشاط مكمل في الإنتاج الحيواني

استعرضت المحافظ مكونات النشاط المكمل في الإنتاج الحيواني بالمشروع، والذي يضم قرابة ألف رأس من الأغنام والماعز، إضافة إلى نحو 70 رأسًا من الماشية.

وأكدت أن التكامل بين مزرعة النخيل ونشاط الإنتاج الحيواني يسهم في تحقيق دورة إنتاج متكاملة، ورفع كفاءة استغلال الموارد داخل مركز بلاط، بما يعزز من أهداف مبادرة توفيق الأوضاع.

توجيهات لضمان الاستدامة

أشادت المحافظ بمعدلات الإنجاز في مزرعة النخيل، ووجهت بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة التشغيل، وصيانة الآبار، ومراجعة شبكات الري الحديث، مع الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية المنظمة لمبادرة توفيق الأوضاع.

وأكدت أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل عنصرًا رئيسيًا في استدامة المشروع، وضمان استقرار الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني على المدى الطويل، بما يخدم خطة التنمية الشاملة داخل مركز بلاط.