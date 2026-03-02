إعلان

"كانت بتعدي المزلقان".. مصرع فتاة أسفل عجلات القطار بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

08:59 م 02/03/2026

ارشيفية

لقيت المدعوة فتاة تدعى "نرمين. ا، 19 عامًا"، مصرعها متأثرة بإصابتها عقب اصطدام قطار بها أثناء عبورها مزلقان الأحايوة غرب، الذي كان مغلقًا في ذلك الوقت.

الإبلاغ عن الحادث والتحرك الأمني

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم قطار بفتاة عند مزلقان الأحايوة غرب بدائرة مركز شرطة المنشاة.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

التحقيقات

تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، والتحقق من أسباب وقوعه وملابسات عبور الضحية المزلقان أثناء غلقه.

