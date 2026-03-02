البحيرة - أحمد نصرة:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مشادة داخل مصلى السيدات بمسجد قرية المجد، التابع لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، تطورت إلى تراشق بالشباشب أثناء أداء صلاة التراويح.

وأظهر المقطع مجموعة من الفتيات والسيدات وهن يتقاذفن بالشباشب داخل المسجد، وسط حالة من الفوضى في وقت أداء الصلاة.

سبب الواقعة

أوضحت شاهدة عيان أن المشكلة بدأت نتيجة ازدحام المسجد بالنساء، حيث بدأت بعض الفتيات بالمزاح والضحك، ما دفع سيدة للمطالبة بالهدوء احترامًا لبيت الله.

وأضافت أن المشادة الكلامية تطورت سريعًا إلى اشتباك جسدي، تدخلت فيه فتيات أخريات بدافع المزاح، وهو ما ظهر في الفيديو المتداول.

غضب بين الأهالي

أثار المقطع حالة استياء وغضب بين أهالي القرية، حيث طالب بعضهم بإغلاق مصلى السيدات أو اقتصار الصلاة على الرجال للحفاظ على النظام وقدسية المكان.

وقال محمد، أحد سكان القرية، إن الواقعة حدثت بسبب فتيات صغيرات وأطفال، مؤكداً أن ما حدث غير مقبول على الإطلاق ويتنافى مع حرمة المسجد.

توضيح من مديرية الأوقاف

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الصبور الأنصاري، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المشاجرة نشبت بين طفلتين على أولوية حجز أماكن الصلاة.

وأضاف أن عمال المسجد تم تنبيههم بمراعاة سعة المكان، داعيًا المصلين إلى الالتزام داخل دور العبادة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، للحفاظ على النظام والهدوء.





