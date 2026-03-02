جنوب سيناء – رضا السيد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتشكيل عصابي متورط في الإتجار بالمواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، بحضور وكيل النيابة إسلام عبدالسميع، مع سكرتارية المحكمة.

معلومات أولية عن التشكيل العصابي

تعود الواقعة إلى سبتمبر 2025، عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن عن قيام "أ. أ. س" 25 عامًا، و"أ. ع. س" 26 عامًا، بالإتجار في المواد المخدرة باستخدام سيارة رقم "ط. و. س–4785"، حيث كانا على موعد لتسليم كمية من المخدرات لأحد العملاء بمنطقة الهضبة.

كمين محكم وضبط المتهمين

بعد تقنين الإجراءات واستصدار أوامر الضبط، نفذت قوات الأمن كمينًا محكمًا أسفر عن ضبط المتهمين وما بحوزتهم من مواد مخدرة. كما اكتشف رجال الأمن متهمًا ثالثًا، يُدعى "ز. م. م"، كان يقدّم طلبات في أحد المطاعم، وبحوزته قطعتان من المخدر وهاتف محمول.

المضبوطات والاعترافات

بتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على: 96 قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش في حقيبة بالسيارة، وقطع أخرى صغيرة ومتوسطة الحجم من المخدر، ومبلغ مالي قدره 2590 جنيهًا.

وأقر المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام الهواتف المحمولة لتسهيل التعامل مع العملاء.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر رقم 12143 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا، وإرسال العينات إلى المعمل الكيماوي، قبل إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء برقم 1630 كلي لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها بالسجن والغرامة.