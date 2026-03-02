إعلان

محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض مبادرة "أهلاً رمضان" بمركز بلاط

كتب : محمد الباريسي

07:56 م 02/03/2026

محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض اهلا رمضان بمركز بل

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
افتتحت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، معرض مبادرة أهلاً رمضان داخل مركز بلاط، في مستهل جولتها الميدانية بالمركز.

رافق المحافظ خلال الجولة حامد عبد الله رئيس مركز بلاط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، في إطار خطة المحافظة للتوسع في منافذ البيع المخفضة لتخفيف الأعباء على المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل.

توجيهات لضخ السلع وتوسيع المنافذ

خلال تفقدها أقسام مبادرة أهلاً رمضان، شددت المحافظ على ضرورة استمرار ضخ السلع الأساسية بكميات كافية وجودة مناسبة، مع توسيع منافذ المبادرة بالقرى والمناطق النائية، لضمان وصول السلع لمستحقيها داخل مركز بلاط وباقي مراكز المحافظة.

إشادة بجودة المعروضات ومتابعة الأسعار

أشادت المحافظ بتنوع وجودة المعروضات داخل المبادرة، موجّهة بالمتابعة الدورية للأسعار والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان استدامة توافر السلع الأساسية والحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طوال شهر رمضان المبارك، بما يعزز الاستقرار التمويني المستهدف في محافظة الوادي الجديد.

