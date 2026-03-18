عواصف ترابية وأمطار.. تقلبات جوية مفاجئة تضرب المحافظات (فيديو وصور)

كتب : مختار صالح

04:11 م 18/03/2026
    الطقس في الأقصر_1
    تساقط أمطار بسانت كاترين_2

بين عشية وضحاها، قلبت الطبيعة موازينها لتضع المحافظات المصرية أمام تقلبات جوية ماراثونية باغتت الجميع؛ من سماء الأقصر المليئة بالرمال إلى قمم سانت كاترين الممطرة، حيث شهدت الأقاليم ساعات من التناقض الجوي الحاد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الظواهر الجوية في المحافظات:

سانت كاترين.. أمطار غزيرة وتحويل الجبال لمسارات مياه
تعرضت مدينة سانت كاترين لموجة أمطار غزيرة حولت المنحدرات إلى مسارات طبيعية للمياه، وسط استنفار أمني لتأمين السائحين والمقيمين في المناطق الوعرة.

الأقصر.. عاصفة ترابية وحجب الرؤية

شهدت الأقصر عاصفة ترابية أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية وصبغ السماء باللون الأصفر، مع توقف جزئي للأنشطة السياحية المفتوحة حتى استقرار الأجواء.

الوادي الجديد.. طوارئ لمواجهة الرياح العاتية

أعلنت المحافظة حالة الطوارئ في غرف العمليات لمواجهة رياح قوية حجبت الرؤية على طرق (الداخلة - الخارجة) و(الفرافرة)، مع تحذيرات صارمة للمسافرين.

السويس.. نشاط الرياح وتلاطم الأمواج

تسود السويس رياح قوية وأمواج متلاطمة، لكن حركة الصيد والملاحة استمرت بانتظام تحت مراقبة دقيقة من السلطات المعنية.

تحذيرات الأرصاد.. "توخوا الحذر"

ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، خاصة مرضى الحساسية، بارتداء الكمامات عند الخروج، كما طالبت السائقين بالالتزام بالسرعات المقررة لمواجهة المنخفضات الصحراوية العابرة.

