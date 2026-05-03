إعلان

تموين بورسعيد يحدد 7 طرق رسمية لتلقي شكاوى المواطنين

كتب : طارق الرفاعي

02:00 ص 03/05/2026

محمد حلمي - مدير تموين بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمد حلمي جاد الرب، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، توفير 7 طرق مختلفة للتواصل المباشر مع المواطنين وتلقي الشكاوى والمقترحات، في إطار تحسين مستوى الخدمات وسرعة الاستجابة للمشكلات.

وسائل الاتصال المباشر بمديرية التموين

وأوضح مدير عام التموين، في تصريح لـ"مصراوي"، أن المواطنين يمكنهم التواصل عبر رقم المديرية: 0663200522، أو من خلال الفاكس على رقم: 0663222649، إلى جانب إمكانية إرسال الشكاوى عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

كما أشار إلى الرقم المختصر لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528، لتلقي البلاغات بشكل فوري.

خدمات إلكترونية وتطبيقات مخصصة

وأضاف أنه يمكن تقديم الشكاوى أيضًا عبر موقع منظومة الشكاوى الحكومية الإلكتروني، أو من خلال تطبيق "في خدمتك"، بما يسهل عملية التواصل السريع مع الجهات المختصة.

كما يمكن للمواطنين إرسال رسائل مباشرة عبر الصفحة الرسمية لمديرية التموين بمحافظة بورسعيد، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد تموين بورسعيد شكاوى المواطنين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يساعد توقيت تناول الألياف على تحسين الهضم والشبع؟
نصائح طبية

هل يساعد توقيت تناول الألياف على تحسين الهضم والشبع؟
أغرب 10 حالات وفاة في العالم.. قصص لا تصدق
علاقات

أغرب 10 حالات وفاة في العالم.. قصص لا تصدق
طقس الأحد.. الأرصاد لـ المواطنين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على
أخبار مصر

طقس الأحد.. الأرصاد لـ المواطنين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على
من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
حوادث وقضايا

من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
زووم

أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة