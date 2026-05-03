أكد محمد حلمي جاد الرب، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، توفير 7 طرق مختلفة للتواصل المباشر مع المواطنين وتلقي الشكاوى والمقترحات، في إطار تحسين مستوى الخدمات وسرعة الاستجابة للمشكلات.

وسائل الاتصال المباشر بمديرية التموين

وأوضح مدير عام التموين، في تصريح لـ"مصراوي"، أن المواطنين يمكنهم التواصل عبر رقم المديرية: 0663200522، أو من خلال الفاكس على رقم: 0663222649، إلى جانب إمكانية إرسال الشكاوى عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

كما أشار إلى الرقم المختصر لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528، لتلقي البلاغات بشكل فوري.

خدمات إلكترونية وتطبيقات مخصصة

وأضاف أنه يمكن تقديم الشكاوى أيضًا عبر موقع منظومة الشكاوى الحكومية الإلكتروني، أو من خلال تطبيق "في خدمتك"، بما يسهل عملية التواصل السريع مع الجهات المختصة.

كما يمكن للمواطنين إرسال رسائل مباشرة عبر الصفحة الرسمية لمديرية التموين بمحافظة بورسعيد، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.