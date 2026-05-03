إعلان

كوريا الشمالية: اتهام واشنطن بأننا نُمثل تهديدًا إلكترونيًا افتراء

كتب : وكالات

04:08 ص 03/05/2026

كوريا الشمالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، فجر اليوم الأحد، ⁠إن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية ترفض اتهامات الولايات ‌المتحدة لبيونجيانج بأنها تمثل تهديدا إلكترونيا.

ووصفت خارجية كوريا الشمالية اتهامات الولايات ‌المتحدة لبيونجيانج بأنها تمثل تهديدا إلكترونيا، أنها "محض افتراء".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن اتهامات الولايات المتحدة تهدف إلى تبرير السياسة ‌العدائية لواشنطن.

وذكر متحدث ‌باسم ⁠وزارة الخارجية، أن الولايات المتحدة تنشر معلومات كاذبة ⁠حول تهديد ‌إلكتروني غير موجود ⁠من كوريا الشمالية لأغراض سياسية.

ووصف المتحدث هذه الاتهامات بأنها ليست سوى ⁠افتراء سخيف لتشويه صورة بلدنا.

وأكد المتحدث أن كوريا الشمالية، ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وحماية حقوق ‌مواطنيها في الفضاء الإلكتروني ومصالحهم، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوريا الشمالية الولايات المتحدة أمريكا التهديد الإلكتروني بيونج يانج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟
رياضة عربية وعالمية

كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟
الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
زووم

الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
طقس الأحد.. الأرصاد لـ المواطنين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على
أخبار مصر

طقس الأحد.. الأرصاد لـ المواطنين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على
من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
حوادث وقضايا

من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة