قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، فجر اليوم الأحد، ⁠إن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية ترفض اتهامات الولايات ‌المتحدة لبيونجيانج بأنها تمثل تهديدا إلكترونيا.

ووصفت خارجية كوريا الشمالية اتهامات الولايات ‌المتحدة لبيونجيانج بأنها تمثل تهديدا إلكترونيا، أنها "محض افتراء".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن اتهامات الولايات المتحدة تهدف إلى تبرير السياسة ‌العدائية لواشنطن.

وذكر متحدث ‌باسم ⁠وزارة الخارجية، أن الولايات المتحدة تنشر معلومات كاذبة ⁠حول تهديد ‌إلكتروني غير موجود ⁠من كوريا الشمالية لأغراض سياسية.

ووصف المتحدث هذه الاتهامات بأنها ليست سوى ⁠افتراء سخيف لتشويه صورة بلدنا.

وأكد المتحدث أن كوريا الشمالية، ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وحماية حقوق ‌مواطنيها في الفضاء الإلكتروني ومصالحهم، وفقا لسكاي نيوز.