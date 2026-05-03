قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه قد يأمر بعمل عسكري جديد ضد إيران إذا أساءت التصرف.

وذكر موقع أكسيوس، أنه فيما لا تزال الولايات المتحدة وإيران تتبادلان مسودات اتفاق إطاري لإنهاء الحرب، يفكر ترامب بجدية أيضًا في إصدار أوامر بعمل عسكري جديد ضد إيران في محاولة لكسر الجمود الحالي.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان بإمكانه إصدار أوامر بشن ضربات جديدة، رد قائلًا: "إذا أساءوا التصرف، إذا فعلوا شيئًا سيئًا - لكن في الوقت الحالي، سنرى، إنه احتمال وارد بالتأكيد".

وقدمت إيران إلى الولايات المتحدة اقتراحًا محدَّثًا من 14 نقطة لاتفاق إطاري.

وبحسب مصدرين مطلعين على الاقتراح، فقد حدد مهلة شهر واحد للمفاوضات بشأن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، وإنهاء الحرب في إيران ولبنان بشكل دائم.

وبحسب المصدرين، فإنه وفقًا للاقتراح الإيراني، لن يتم إطلاق شهر آخر من المفاوضات إلا بعد التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وذلك لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي.

وأعلن ترامب اليوم الأحد، أنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة للصفقة مع إيران، مؤكدًا أنه لا يتصور أنها ستكون مقبولة.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع "Truth Social": "سأراجع قريبًا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو، ولكني لا أتصور أنها ستكون مقبولة إذ لم تدفع إيران بعد ثمنًا باهظًا لما ارتكبته بحق الإنسانية والعالم على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية".

وفي سياق منفصل، قال ترامب، إنه تم اطلاعه على مفاهيم الاتفاق مع إيران على أن يتم موافاته بالصياغة الدقيقة، مضيفا أن حصار مواني إيران لطيف للغاية

وردًّا على سؤال بشأن استئناف الهجمات على إيران، قال ترمب: "هناك احتمال لحدوث ذلك"، وفقا للغد.