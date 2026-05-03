شهدت محافظة أسيوط، أمس السبت، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للحرارة على جميع أنحاء المحافظة، يصاحبه نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

في هذا السياق، أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار 24 ساعة، وذلك على خلفية التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت 2 مايو.

ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح

وأوضح محافظ أسيوط أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع تقدم ساعات النهار، لتسجل درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، فضلًا عن نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة على أغلب المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأماكن.

تحذير من هبات رياح قوية

وأكد المحافظ رفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية، تحسبًا لتعرض بعض المناطق لهبات رياح قوية قد تصل سرعتها إلى ما بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة، وهو ما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المفتوحة.

مراجعة جاهزية معدات التدخل السريع

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، بضرورة مراجعة جاهزية معدات التدخل السريع، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مع الإبلاغ الفوري عن أي مستجدات لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة التعامل مع أي آثار سلبية محتملة.

مناشدة للمواطنين بتوخي الحذر

وناشد محافظ أسيوط المواطنين توخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، مع ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات المعدنية غير المثبتة جيدًا، والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على السلامة.

أرقام الطوارئ على مدار الساعة

وأكد المحافظ أنه يمكن الإبلاغ عن أي حالات طارئة من خلال غرفة عمليات المحافظة عبر الخط الساخن (114)، أو عبر أرقام الهواتف الأرضية (0882135858 – 0882135727)، التي تعمل على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات.