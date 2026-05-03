أطلق طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة إعلامية بعنوان «قصة النيل»، تهدف إلى إعادة صياغة الخطاب الإقليمي حول قضايا المياه، من خلال إبراز الدور الدبلوماسي المصري وتحويل قضية النيل من ملف خلاف إلى مساحة للحوار والتعاون، وذلك في إطار العام الجامعي 2025–2026، تحت إشراف الدكتورة فاتن رشاد وفاطمة محمد، وبمشاركة 8 طلاب.

وتركّز الحملة على تعزيز الوعي الإقليمي بأهمية التعاون في إدارة قضايا المياه، عبر عرض التجربة المصرية في التعامل مع أزمة سد النهضة كنموذج للدبلوماسية المتزنة والحلول السلمية، إلى جانب تقديم سرد مبسط للتطورات التاريخية والسياسية المرتبطة بـ«قصة النيل» بهدف بناء فهم مشترك بين شعوب المنطقة.

وتستند الحملة إلى مجموعة من المحاور الرئيسية المتسقة مع رؤية مصر 2030، أبرزها محور جودة الحياة الذي يربط بين الأمن المائي ومستوى المعيشة، ومحور الاستدامة البيئية وحقوق الأجيال القادمة الذي يؤكد أن المياه تمثل قضية وجودية تتطلب إدارة رشيدة قائمة على التعاون الإقليمي.

كما تسعى الحملة إلى تحويل قضية المياه من إطارها السياسي الضيق إلى مساحة أوسع للحوار، من خلال الدعوة إلى تبني نهج دبلوماسي رشيد في إدارة الأنهار الدولية، وتسليط الضوء على الممارسات المسؤولة في ملف سد النهضة، إلى جانب توضيح الإطار القانوني الدولي المنظم للأنهار المشتركة.

وتعمل الحملة على رفع الوعي المائي لدى الجمهورين المحلي والإقليمي، وتبسيط المفاهيم الفنية والسياسية المرتبطة بالأمن المائي، مع تعزيز مكانة مصر الإقليمية عبر تقديمها كنموذج للحلول السلمية والتعاون، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأكدت الحملة أن تحقيق الأمن المائي يتطلب شراكة إقليمية قائمة على الشفافية والالتزام بالقانون، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

إقرأ أيضا:

قرارات جديدة لمجلس الخدمة العامة بجامعة عين شمس.. تفاصيل وصور

مشروعات ملموسة.. ماذا دار بلقاء رئيسا جامعتا القاهرة وليدن الهولندية؟