أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:33 ص 03/05/2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.
وجاءت أبرز الظواهر كالتالي:-

انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6-7) درجات.

فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر قد تمتد (بنسبة 20٪ تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح تتراوح سرعتها من (40 إلى 50)كم/س على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وقد يصاحبها هبات للرياح تتراوح سرعتها من (60-70) كم /س على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح من (50-70)كم/س وارتفاع الأمواج من (2.5-4)م.

