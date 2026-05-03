إعلان

لمدة 5 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق في الأقصر

كتب : محمد محروس

03:00 ص 03/05/2026

قطع المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر تنبيهها للمواطنين بشأن انقطاع خدمة المياه عن عدد من المناطق التابعة لإدارة البياضية، اليوم الأحد، لمدة 5 ساعات متواصلة تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيشمل مناطق: نجع محمد موسى، ومستشفى الحميات، والمجزر الآلي، والسجن العمومي، نتيجة تنفيذ أعمال تطهير لخزان محطة المنشآت الشرطية بمنطقة الحميات، ضمن خطة الصيانة الدورية.

أعمال تطهير لتحسين الخدمة

وأكدت الشركة أن أعمال التطهير تأتي ضمن خطة دورية تستهدف رفع كفاءة محطات المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يضمن استمرارية الخدمة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

تدابير عاجلة لتخفيف آثار الانقطاع

وأهابت الشركة بالمواطنين، خاصة أصحاب المخابز والمنشآت الحيوية، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب عند الحاجة.

كما دعت المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن 125 في حال وجود أي شكاوى أو طلبات عاجلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع المياه شركة مياه الشرب الأقصر الحميات الأقصر صيانة المياه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القضاء يسدل الستار على المتهمين بتعريض أطفال مدرسة سيدز للخطر
حوادث وقضايا

القضاء يسدل الستار على المتهمين بتعريض أطفال مدرسة سيدز للخطر
رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
حوادث وقضايا

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟
رياضة عربية وعالمية

كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
مدارس

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة