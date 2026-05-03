جددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر تنبيهها للمواطنين بشأن انقطاع خدمة المياه عن عدد من المناطق التابعة لإدارة البياضية، اليوم الأحد، لمدة 5 ساعات متواصلة تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيشمل مناطق: نجع محمد موسى، ومستشفى الحميات، والمجزر الآلي، والسجن العمومي، نتيجة تنفيذ أعمال تطهير لخزان محطة المنشآت الشرطية بمنطقة الحميات، ضمن خطة الصيانة الدورية.

أعمال تطهير لتحسين الخدمة

وأكدت الشركة أن أعمال التطهير تأتي ضمن خطة دورية تستهدف رفع كفاءة محطات المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يضمن استمرارية الخدمة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

تدابير عاجلة لتخفيف آثار الانقطاع

وأهابت الشركة بالمواطنين، خاصة أصحاب المخابز والمنشآت الحيوية، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب عند الحاجة.

كما دعت المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن 125 في حال وجود أي شكاوى أو طلبات عاجلة.