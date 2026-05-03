قال الزعيم الكوبي ميجيل دياز كانيل، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعدوان العسكري على كوبا قد وصلت إلى مستوى خطير وغير مسبوق، داعيا المجتمع الدولي إلى الرد.

كتب دياز كانيل في منشور على منصة "إكس": "إن الرئيس الأمريكي يصعّد تهديداته بالعدوان العسكري ضد كوبا إلى مستوى خطير وغير مسبوق".

أضاف أنه يجب على المجتمع الدولي أن يدرك ذلك، وأن يُقرر بالتعاون مع الشعب الأمريكي، ما إذا كان سيُسمح بمثل هذا العمل الإجرامي الخطير لإرضاء مصالح فئة صغيرة وإن كانت ثرية ونافذة، مدفوعة برغبة جامحة في الانتقام والهيمنة.

وتابع: "لن يجد أي معتد مهما بلغت قوته، استسلاما في كوبا سيواجه شعبا مصمما على الدفاع عن سيادته واستقلاله في كل شبر من أراضيه".

وخلال خطاب ألقاه في فلوريدا، قال ترامب، إن الولايات المتحدة ستستولي على جزيرة الكاريبي على الفور تقريبا.

وجاءت تصريحات ترامب في فلوريدا موطن أكبر جالية كوبية، بعد ساعات فقط من توقيعه أمرا تنفيذيا يشدد العقوبات على حكومة هافانا والكيانات التي تتعاون معها.

ولمح ترامب مرارا وتكرارا إلى الاستيلاء على كوبا التي تقع على بعد 145 كيلومترا 90 ميلا من فلوريدا وتخضع لحظر تجاري أمريكي شبه مستمر منذ أن قاد فيدل كاسترو ثورة شيوعية في الجزيرة عام 1959.

كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية ستهاجم كوبا في طريق عودتها من إيران.

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام منتدى "نادي بالم بيتشيز" غير الربحي: "كوبا لديها مشاكل في طريق العودة من إيران ستكون لدينا واحدة من أكبر حاملات الطائرات ربما حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" الأكبر في العالم سنأتي بها لترسو على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ، وسيقولون شكرا جزيلا نستسلم لكم".

ويوم الجمعة، سارت حشود غفيرة إلى السفارة الأمريكية في هافانا إحياء لذكرى عيد العمال، منددة بتهديدات العدوان من واشنطن.

وقاد دياز كانيل المسيرة، برفقة الزعيم السابق راؤول كاسترو، شقيق فيدل كاسترو، البالغ من العمر 94 عاما.

وتقوم إدارة ترامب بحملة مستمرة منذ أشهر للضغط على الحكومة الكوبية لإجراء إصلاحات جذرية، وقد هدد ترامب كثيرا بأن الولايات المتحدة قد تقوم بعمل عسكري ضد الجزيرة لتحقيق ما يريد.

وتفاقمت محنة كوبا التي كانت تعاني بالفعل من ركود اقتصادي، عندما فرضت واشنطن حصارا على الوقود في يناير، ولم تتمكن سوى ناقلة نفط روسية واحدة من العبور منذ ذلك الحين، وفقا لروسيا اليوم.