إعلان

الجو قلب فجأة.. عاصفة ترابية تضرب الأقصر وإعلان حالى الطوارئ

كتب : محمد محروس

02:12 م 18/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تقلبات جوية في الأقصر
  • عرض 7 صورة
    حالة الطقس في الأقصر
  • عرض 7 صورة
    درجات الحرارة في الأقصر
  • عرض 7 صورة
    عاصفة ترابية تضرب الأقصر
  • عرض 7 صورة
    عاصفة ترابية في الأقصر
  • عرض 7 صورة
    تغيرات مفاجئة في الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محافظة الأقصر اليوم الأربعاء تقلبات جوية مفاجئة، حيث اجتاحت مناطق متفرقة رياح نشطة محملة بالأتربة، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لا سيما على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه التقلبات ناتجة عن تأثر البلاد بكتل هوائية حارة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد، من بينها الأقصر، ما يساهم في اضطراب الرؤية وارتفاع درجات الحرارة خلال النهار. وأضافت أن سرعات الرياح قد تتصاعد على فترات متقطعة، ما يزيد كثافة الأتربة في الأجواء، محذرة المواطنين، خاصة مرضى الصدر والحساسية، من التعرض المباشر لها.

من جانبها، أعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، لتفادي أي تداعيات للحالة الجوية، مع تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة التطورات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر الطقس عاصفة ترابية رياح نشطة

إعلان

إعلان

