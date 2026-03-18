شهدت محافظة الأقصر اليوم الأربعاء تقلبات جوية مفاجئة، حيث اجتاحت مناطق متفرقة رياح نشطة محملة بالأتربة، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لا سيما على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه التقلبات ناتجة عن تأثر البلاد بكتل هوائية حارة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد، من بينها الأقصر، ما يساهم في اضطراب الرؤية وارتفاع درجات الحرارة خلال النهار. وأضافت أن سرعات الرياح قد تتصاعد على فترات متقطعة، ما يزيد كثافة الأتربة في الأجواء، محذرة المواطنين، خاصة مرضى الصدر والحساسية، من التعرض المباشر لها.

من جانبها، أعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، لتفادي أي تداعيات للحالة الجوية، مع تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة التطورات والتعامل الفوري مع أي طارئ.