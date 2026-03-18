شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء تقلبات جوية مفاجئة، حيث غطت السحب سماء المدن وتساقطت أمطار غزيرة على فترات متقطعة بمدينة سانت كاترين، ما دفع المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تداعيات الطقس.

تحرك عاجل لمواجهة التقلبات الجوية

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت أجواء غائمة مصحوبة بأمطار متقطعة، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع أي آثار ناتجة عن الطقس. وأكد جاهزية المعدات الثقيلة والحملات الميدانية للتدخل الفوري عند الحاجة.

السياحة مستمرة بسلامة الزوار

وأضاف الغمريني أن حركة السياحة بالمدينة تسير بشكل طبيعي، مع التنسيق مع الأدلاء البدويين لتوجيه السائحين واتباع التعليمات الاحترازية لضمان سلامتهم، مع متابعة مستمرة للطرق التي تربط المدينة ببقية مدن المحافظة.

رفع درجة الاستعداد ومتابعة الطوارئ

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن الرياح تجاوزت سرعتها 42 كيلومترًا في الساعة، مع نشاط للسحب والغيوم، ما دفع إلى رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف الطوارئ الفرعية في المدن للتواصل على مدار الساعة. كما جرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة مجاري السيول والسدود والبحيرات، والتأكد من تطهيرها، مع المرور الدوري على الطرق الدولية والساحلية وإجراءات لضبط السرعة وحماية مرتادي الطرق.