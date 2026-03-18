تقلبات جوية وأمطار غزيرة تضرب سانت كاترين بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

12:58 م 18/03/2026
    الطقس بجنوب سيناء
    سناء ملبدة بالغيوم
    تساقط لأمطار
    تساقط أمطار غزيرة
    تساقط الأمطار
    الأجواء بسانت كاترين
    أمطار غزيرة بسانت كترين
    السئحون يستمتعون تحت المطر

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء تقلبات جوية مفاجئة، حيث غطت السحب سماء المدن وتساقطت أمطار غزيرة على فترات متقطعة بمدينة سانت كاترين، ما دفع المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تداعيات الطقس.

تحرك عاجل لمواجهة التقلبات الجوية

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت أجواء غائمة مصحوبة بأمطار متقطعة، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع أي آثار ناتجة عن الطقس. وأكد جاهزية المعدات الثقيلة والحملات الميدانية للتدخل الفوري عند الحاجة.

السياحة مستمرة بسلامة الزوار

وأضاف الغمريني أن حركة السياحة بالمدينة تسير بشكل طبيعي، مع التنسيق مع الأدلاء البدويين لتوجيه السائحين واتباع التعليمات الاحترازية لضمان سلامتهم، مع متابعة مستمرة للطرق التي تربط المدينة ببقية مدن المحافظة.

رفع درجة الاستعداد ومتابعة الطوارئ

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن الرياح تجاوزت سرعتها 42 كيلومترًا في الساعة، مع نشاط للسحب والغيوم، ما دفع إلى رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف الطوارئ الفرعية في المدن للتواصل على مدار الساعة. كما جرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة مجاري السيول والسدود والبحيرات، والتأكد من تطهيرها، مع المرور الدوري على الطرق الدولية والساحلية وإجراءات لضبط السرعة وحماية مرتادي الطرق.

جنوب سيناء سانت كاترين أمطار غزيرة تقلبات جوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "خروجات العيد" بالمحافظات (صور)
أخبار المحافظات

من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "خروجات العيد" بالمحافظات (صور)
بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
دراما و تليفزيون

بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
مصر تجدد تضامنها الكامل مع الكويت وتدين الهجمات الإيرانية على أراضيها
شئون عربية و دولية

مصر تجدد تضامنها الكامل مع الكويت وتدين الهجمات الإيرانية على أراضيها
"العربية اندفنت".. مصرع شاب بعد انقلاب تريلا قمامة فوق سيارته بنفق العبور
أخبار المحافظات

"العربية اندفنت".. مصرع شاب بعد انقلاب تريلا قمامة فوق سيارته بنفق العبور
أوقاف بورسعيد تخصص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر
أخبار المحافظات

أوقاف بورسعيد تخصص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "الفسحة" في العيد بالمحافظات- صور
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال