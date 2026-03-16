تعرض الطفل محمد علي صابر رفاعي، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بقرية بهناي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، لإصابة خطيرة في عينه اليمنى داخل مدرسته التابعة لإدارة الباجور التعليمية، بعد الاعتداء عليه بقلم رصاص.

تفاصيل الواقعة

وقالت أسرة الطفل إن الواقعة حدثت داخل المدرسة، حيث أمسك طفلان بزميلهما، وكبّل أحدهما يديه، بينما استخدم الآخر قلم رصاص وطعنه به في العين اليمنى، ما تسبب في إصابته بإصابة بالغة.

نقل الطفل إلى المستشفى

نُقل الطفل بشكل عاجل إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج، وتبين بعد الفحص الطبي وجود انفجار في مقلة العين اليمنى نتيجة الإصابة.

محضر رسمي ومناشدة للأسرة

حررت أسرة الطفل محضرًا بالواقعة رقم 3775 جنح مركز الباجور لسنة 2026، وطالبت بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما حدث داخل المدرسة.

معاناة الأسرة

تعيش أسرة الطفل حالة من القلق والحزن الشديدين بعد إصابة ابنهم، مؤكدين أنهم يقضون معظم الوقت داخل المستشفى بجوار طفلهم في انتظار تحسن حالته، مطالبين المسؤولين بالتدخل ومحاسبة المتسببين في الواقعة.