محافظ أسيوط يوجه بحملات رقابية مكثفة على مستودعات البوتاجاز

كتب : محمود عجمي

12:47 م 15/03/2026
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على مستودعات البوتاجاز ومراقبة عملية توزيع الأسطوانا
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على مستودعات البوتاجاز ومراقبة عملية توزيع الأسطوانا
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على مستودعات البوتاجاز ومراقبة عملية توزيع الأسطوانا
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على مستودعات البوتاجاز ومراقبة عملية توزيع الأسطوانا
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على مستودعات البوتاجاز ومراقبة عملية توزيع الأسطوانا
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على مستودعات البوتاجاز ومراقبة عملية توزيع الأسطوانا
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على مستودعات البوتاجاز ومراقبة عملية توزيع الأسطوانا
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على مستودعات البوتاجاز ومراقبة عملية توزيع الأسطوانا
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على مستودعات البوتاجاز ومراقبة عملية توزيع الأسطوانا

وجه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة على مستودعات أسطوانات البوتاجاز، لمتابعة انتظام عمليات التوزيع وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين


أكد محافظ أسيوط أن الحملات تستهدف التأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، وذلك في إطار تشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المواطنين.

استجابة لشكاوى المواطنين


وأوضح اللواء محمد علوان أن هذه التوجيهات جاءت في ضوء ما تم رصده من شكاوى واستفسارات من بعض المواطنين، مشددًا على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تؤثر على توافر أسطوانات البوتاجاز بالأسواق.

تشكيل لجان تفتيشية بالمراكز والقرى
كلف المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارات المتابعة الميدانية بتشكيل لجان تفتيش للمرور على مستودعات البوتاجاز بجميع القرى والمراكز، للتأكد من انتظام العمل، والإعلان الواضح عن الأسعار، والالتزام بالأوزان القانونية وعدم البيع بأزيد من السعر المحدد.

إجراءات قانونية رادعة للمخالفين


وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال أي مخالفات يتم ضبطها، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تمثل استغلالًا للدعم المقدم من الدولة.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات


وناشد اللواء محمد علوان المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أسطوانات البوتاجاز أو التلاعب بالأسعار أو الأوزان عبر الخط الساخن (114)، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع الشكاوى بجدية تامة من خلال تحركات ميدانية فورية لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

