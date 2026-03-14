في أروقة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر (فرع بني سويف)، لم تكن العلاقة بين الدكتور حسن درويش، الأستاذ بكلية أصول الدين، وتلميذه الراحل الشيخ محمد محمود عجمي، مجرد علاقة أستاذ بتلميذه داخل قاعة الدرس، بل كانت تجسيداً حياً لآداب طلب العلم وأمانة التوريث التي تميزت بها القلعة الأزهرية عبر القرون.

المحادثة الأخيرة

من جانبه، كشف الدكتور حسن درويش عن مقتطفات من محادثات "واتساب" سابقة جرت بينه وبين تلميذه الراحل، لتزيح الستار عن جوانب خفية في شخصية "عجمي"، في تلك الرسائل، كان الشاب الراحل يفيض تواضعاً وأدباً؛ حيث كتب لمعلمه: "ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور حسن، نحن نتعلم منك.. والفضل لله ثم لفضيلتكم".

ولم يكن رد "المعلم" أقل تأثيراً، إذ رأى في تلميذه مخايل النجابة والذكاء، فرد عليه بنبوءة كانت تفتح له أبواب المستقبل: "حبيبي.. بإذن الله تعالى سأجعل منك خطيباً مفوهاً".

لكن القدر كان أسرع من الحلم؛ فقد رحل الشيخ محمد عجمي (طالب الفرقة الثالثة)، ابن قرية "ترسا" بالفيوم، تاركاً غصة في قلوب زملائه وأساتذته، وبكلمات مؤثرة، نعاه الدكتور درويش قائلاً: "كان حريصاً أشد الحرص على طلب العلم وتعليمه للناس، والتقرب به إلى الله تعالى".

وكان الطالب الأزهري، تعرض لحادث تصادم مأساوي أودى بحياته، أثناء عبوره الطريق بمدينة العبور بمحافظة القليوبية. وبحسب شهود عيان وبلاغات الأجهزة الأمنية، فإن الحادث وقع عقب فراغ الطالب من أداء صلاة التهجد وإمامة المصلين بالمسجد، حيث صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة ونزيف حاد فارق على إثره الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.