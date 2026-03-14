شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الإيطالي للسباحة المفتوحة في ختام معسكره التدريبي المقام بمركز التنمية الرياضية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 حتى 14 مارس الجاري.

وحضر الفعاليات الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والقنصل الفخري الإيطالي بمدينة شرم الشيخ، واللواء نادر علام رئيس المدينة، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ورحب المحافظ بالمنتخب الإيطالي وكافة الفرق الرياضية المشاركة، مؤكدًا أن استضافة شرم الشيخ لمثل هذه المعسكرات الدولية يسهم في تنشيط السياحة الرياضية وجذب مزيد من الفرق والمنتخبات العالمية للتدريب في المدينة.

شرم الشيخ تمتلك مقومات فريدة

وأشار المحافظ إلى أن شرم الشيخ تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون وجهة مفضلة للمعسكرات الرياضية الدولية، لما تتمتع به من طقس معتدل خلال فصل الشتاء، ومياه دافئة مناسبة للرياضات المائية، إلى جانب البنية التحتية المتميزة والمنشآت الرياضية المتطورة والمقاصد السياحية المتنوعة.

دعم السياحة الرياضية

وأضاف المحافظ أن المحافظة حريصة على دعم هذا النوع من السياحة الذي يجمع بين الرياضة والسياحة، ويعزز من مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية للفعاليات والمعسكرات الرياضية الدولية.

اختيار شرم الشيخ لإقامة المعسكر

وأكد الوفد الإيطالي شكره لمحافظ جنوب سيناء على التسهيلات المقدمة التي ساعدت في نجاح المعسكر، مشيرًا إلى أن اختيار شرم الشيخ جاء من بين عدة دول منافسة لما تتمتع به المدينة من منشآت رياضية متقدمة وأجواء مناسبة للتدريب وجودة الخدمات المقدمة.

فرق إيطالية شاركت في المعسكر

شارك في المعسكر عدد من الفرق الإيطالية الأخرى، من بينها: فريق تورينو (27 فبراير – 11 مارس)، فريق أوريليو (2 مارس – 12 مارس)، فريق سوندرا (27 فبراير – 10 مارس).

وأكد الوفد الإيطالي حرصه على تكرار إقامة المعسكرات التدريبية في شرم الشيخ بشكل دوري لما توفره المدينة من بيئة مثالية للتدريب.