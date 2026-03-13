وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بسرعة التعامل مع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات المتراكمة بقطعة أرض في قرية بني عبيد، تحولت إلى مقلب للقمامة ومخلفات البناء منذ أكثر من عشرين عامًا، وذلك في استجابة سريعة لما رصده المحافظ خلال جولته بالقرية.

وجاءت توجيهات المحافظ عقب ملاحظته تراكم المخلفات بالموقع أثناء الجولة، وشدد على ضرورة رفع المخلفات المختلطة بالقمامة على الفور، حفاظًا على البيئة والصحة العامة وتحسين المظهر الحضاري للقرية.

وأكد كدواني أن المحافظة حريصة على الاستجابة الفورية لما يتم رصده خلال الجولات الميدانية، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالبيئة أو تشوه المظهر العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ومن جانبه، أوضح رئيس المركز أنه تم تحرير محضر بيئي ضد صاحب الأرض، إلى جانب مطالبته بتحمل تكلفة رفع المخلفات، مع اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لضمان سداد المستحقات.