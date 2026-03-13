إعلان

محافظ المنيا يوجه برفع قمامة ومخلفات بناء في قرية بني عبيد

كتب : جمال محمد

04:55 م 13/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رفع مخلفات قرية بني عبيد
  • عرض 3 صورة
    رفع مخلفات بني عبيد ٢

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بسرعة التعامل مع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات المتراكمة بقطعة أرض في قرية بني عبيد، تحولت إلى مقلب للقمامة ومخلفات البناء منذ أكثر من عشرين عامًا، وذلك في استجابة سريعة لما رصده المحافظ خلال جولته بالقرية.

وجاءت توجيهات المحافظ عقب ملاحظته تراكم المخلفات بالموقع أثناء الجولة، وشدد على ضرورة رفع المخلفات المختلطة بالقمامة على الفور، حفاظًا على البيئة والصحة العامة وتحسين المظهر الحضاري للقرية.

وأكد كدواني أن المحافظة حريصة على الاستجابة الفورية لما يتم رصده خلال الجولات الميدانية، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالبيئة أو تشوه المظهر العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ومن جانبه، أوضح رئيس المركز أنه تم تحرير محضر بيئي ضد صاحب الأرض، إلى جانب مطالبته بتحمل تكلفة رفع المخلفات، مع اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لضمان سداد المستحقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنيا بني عبيد اخبار المنيا قرى أبو قرقاص

"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
دراما و تليفزيون

ناقد رياضي شهير.. تعرف على ضحية مقلب "رامز ليفل الوحش" الليلة
شئون عربية و دولية

أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
أخبار مصر

مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب
سفرة رمضان

كيف تحوّل كوب الشاي إلى قنبلة صحة؟.. طبيب يكشف

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

