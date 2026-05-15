سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

10:15 ص 15/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 15-5-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4635 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5955 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6950 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7945 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247089 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.67% إلى نحو 4574 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

