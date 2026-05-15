تشهد محافظة المنيا، اليوم الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسود أجواء حارة خلال ساعات النهار على جميع مراكز ومدن المحافظة التسع شمالًا وجنوبًا.

طقس حار على شمال البلاد وشديد الحرارة جنوبًا

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع استمرار فرص تكوّن الشبورة المائية في بعض المناطق وقد تكون كثيفة أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة في المنيا

وتسجل محافظة المنيا اليوم الجمعة 37 درجة مئوية للعظمى و21 درجة للصغرى، وسط أجواء حارة تمتد من الصباح وحتى ساعات ما بعد الظهيرة.