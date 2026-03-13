إعلان

8 إجراءات طارئة.. الإسكندرية تتأهب لموجة الأمطار (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:32 م 13/03/2026
أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكافة قطاعاتها تزامنًا مع توقعات ببدء موجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار وسوء الأحوال الجوية.

تفاصيل خطة الصرف لمواجهة الأمطار

وكشفت الشركة في بيان عن خطتها للتعامل مع الطقس السيئ وتشمل ما يلي:

- نشر سيارات الشفط والمعدات والبدالات في الشوارع والمناطق الساخنة المتوقع تراكم الأمطار بها، وذلك منذ الساعة السابعة صباحًا.

- انتشار فرق العمل والطوارئ منتشرة على مدار 24 ساعة ميدانيًا بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي طوارئ.

- وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين بقطاعات الطوارئ والتشغيل.

- استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وشبكات الصرف الصحي.

تخفيض مناسيب البيارات

- متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

- تخفيض مناسيب البيارات لضمان جاهزية الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار.

- تخصيص الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة.

- تواجد جميع القيادات المعنية ميدانيًا لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه أو بلاغات ترد من المواطنين.

منع إلقاء المخلفات في شنايش الأمطار

وناشدت شركة الصرف الصحي المواطنين بتوخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وتجنب إلقاء المخلفات في الشوارع أو داخل شنايش الأمطار، لما تسببه من انسداد للشبكات وتعطيل كفاءة تصريف المياه.

ودعا إلى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن في حال وجود أي تجمعات لمياه الأمطار أو مشكلات بشبكات الصرف الصحي.

تحذير مهم من الأرصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من حالة الطقس اليوم، إذ يتوقع الخبراء أن يسود حالة من التقلبات الجوية، إثر تأثر البلاد بمرور منخفض سطحي يعمل على نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويتزامن المنخفض السطحي مرور غطاء سحابي يصاحبه فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

نشاط الرياح في الإسكندرية

وتتراوح درجات الحرارة على الإسكندرية، بين 19 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى، فيما بلغت سرعة الرياح 39 كيلو متر/ الساعة، وبلغت نسبة الرطوبة لـ 60%.

أمطار طقس سيئ رياح درجات الحرارة الأرصاد الجوية الطقس

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"